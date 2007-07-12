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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 00:42
Skiw написав:
Мусор, домофон и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?
самый доступный вариант тас (1%) или конкорд (0.8%), восток(1%-продуктовыми бонусами)*узнать больше по кашбэку в супермаркетах
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Чет 22 сер, 2019 00:56
Skiw написав:
Мусор, домофон
и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?
ну платить за домофон это полная дурость
З.Ы.
хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит
интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Чет 22 сер, 2019 06:32
Служба переляку заблокувала картку для всіх платежів. Як її можна розблокувати, окрім дзвінка з фінансового номера на дорогий міський? У відділенні розблокують?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 07:03
guntherhouse777 написав:
Альфа-банк,
21-23.08.
...бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black...
То есть, в течение полугода не нужно будет делать необходимые для бесплатности условия?
И рефералка (2па200) сработает?
guntherhouse777, доброе утро. Все верно, полгода не нужно выполнять условия бесплатности. Акционные условия действуют только при оформлении заявки в отделениях банка.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 07:03
chipmunk написав: guntherhouse777 написав:
бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black...
Кхм, а нема вимоги не закривати карту рік чи більше?
chipmunk, доброго ранку. Такої вимоги немає.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 07:06
Кочевник написав:
Служба переляку заблокувала картку для всіх платежів. Як її можна розблокувати, окрім дзвінка з фінансового номера на дорогий міський? У відділенні розблокують?
Кочевник, доброго ранку. Розблокують.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 07:10
stryzhko написав:
Для поповнення валютної карти фізособи з Payoneer вказувати номер карти чи IBAN? В Бегемота номер карти, а тут наче зустрічав інфо, що номер рахунку. Хтось користувався останнім часом для виводу невеликих сум $? Нюанси?
stryzhko, доброго ранку. Для того, щоб зареєструвати нашу картку, необхідно вводити номер рахунку. З приводу IBAN уточнюю.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 07:38
Alfa_Bank написав: chipmunk написав: guntherhouse777 написав:
бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black...
Кхм, а нема вимоги не закривати карту рік чи більше?
chipmunk, доброго ранку. Такої вимоги немає.
Пожалуй схожу изыму платинум-пластик под лайкумобайл viewtopic.php?p=4718465#p4718465
,пришедшую по почте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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