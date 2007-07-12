Skiw написав:Мусор, домофон и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?
ну платить за домофон это полная дурость З.Ы. хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
guntherhouse777 написав:Альфа-банк, 21-23.08. ...бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black... То есть, в течение полугода не нужно будет делать необходимые для бесплатности условия? И рефералка (2па200) сработает?
guntherhouse777, доброе утро. Все верно, полгода не нужно выполнять условия бесплатности. Акционные условия действуют только при оформлении заявки в отделениях банка.
stryzhko написав:Для поповнення валютної карти фізособи з Payoneer вказувати номер карти чи IBAN? В Бегемота номер карти, а тут наче зустрічав інфо, що номер рахунку. Хтось користувався останнім часом для виводу невеликих сум $? Нюанси?
stryzhko, доброго ранку. Для того, щоб зареєструвати нашу картку, необхідно вводити номер рахунку. З приводу IBAN уточнюю.