що за лайку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:11
Re: Альфа-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52
А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.
Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52
Re: Альфа-Банк
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