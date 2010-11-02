|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:11
Мизантрóп написав:
Пожалуй схожу изыму ультра-пластик под лайкумобайл
що за лайку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5762
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52
uaprofi написав: Skiw написав:
Мусор, домофон
и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?
ну платить за домофон это полная дурость
З.Ы.
хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит
интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?
А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.
Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2264
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52
greenozon написав: Мизантрóп написав:
Пожалуй схожу изыму ультра-пластик под лайкумобайл
що за лайку
https://www.lycamobile.ua/uk/
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 970
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:28
странный тип канеш фламинго.
сам в приват написал а потом в блок кинул. че лез не понятно.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5299
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5136
|690303
|
|
|34858
|4308087
|
|
|6506
|1510894
|
|