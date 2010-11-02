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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7504750575067507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:11

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:Пожалуй схожу изыму ультра-пластик под лайкумобайл


що за лайку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52

  uaprofi написав:
  Skiw написав:Мусор, домофон и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?


ну платить за домофон это полная дурость :lol:
З.Ы.
хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит
интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?

А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.
Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:
  Мизантрóп написав:Пожалуй схожу изыму ультра-пластик под лайкумобайл


що за лайку
https://www.lycamobile.ua/uk/
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:28

Re: Альфа-Банк

странный тип канеш фламинго.
сам в приват написал а потом в блок кинул. че лез не понятно.
mephala
 
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