RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7505750675077508>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:11

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:Пожалуй схожу изыму ультра-пластик под лайкумобайл


що за лайку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5762
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52

  uaprofi написав:
  Skiw написав:Мусор, домофон и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?


ну платить за домофон это полная дурость :lol:
З.Ы.
хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит
интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?

А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.
Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.
curiousobro
 
Повідомлень: 2265
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:
  Мизантрóп написав:Пожалуй схожу изыму ультра-пластик под лайкумобайл


що за лайку
https://www.lycamobile.ua/uk/
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 970
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:28

Re: Альфа-Банк

странный тип канеш фламинго.
сам в приват написал а потом в блок кинул. че лез не понятно.
mephala
 
Повідомлень: 5299
З нами з: 07.04.14
Подякував: 68 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:18

Re: Альфа-Банк

Кто-то участвовал в акции "С 12.08.19 по 12.09.19 добавь карту Visa в Apple Pay/GPay, сделай 3 расчета от 8 грн смартфоном и получай 100 грн кэшбэка!"? Получили 100 грн или нет? У меня пока нет.
Квінто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 28.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:20

  Квінто написав:Кто-то участвовал в акции "С 12.08.19 по 12.09.19 добавь карту Visa в Apple Pay/GPay, сделай 3 расчета от 8 грн смартфоном и получай 100 грн кэшбэка!"? Получили 100 грн или нет? У меня пока нет.

Отета реаХтивная улитка то :lol:
СоХласна усл. аХции ждемс не раньше 12.09.19 +7дн
ОфПред на контроле :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28979
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2320 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:48

вопрос

Есть кредит в Альфе.
Его можно где-то погасить кредиткой (не обязательно Аллы) так, чтобы операция была в грейсе? :roll:
На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P но зато такое:
При оплаті карткою Приватбанку може бути утримана додаткова комісія зі сторони банку в розмірі 0,5% мінімум 5 грн.

Можно в личку)
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 23.11.09
Подякував: 803 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:58

Re: Альфа-Банк

  romanauscas написав:На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P...

Ахтунг!
Это р2р, т.е. с любой кредитки возьмут как за обнал: 3..4%
Лучше тогда Алкиной "Пополнить" в МАБе, там хоть услуга будет БЕЗ комисс 1%, и пополнение проведется по кред. счету на сл. опердень :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28979
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2320 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:02

  clientage написав:
  romanauscas написав:На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P...

Ахтунг!
Это р2р, т.е. с любой кредитки возьмут как за обнал: 3..4%
Лучше тогда Алкиной "Пополнить" в МАБе, там хоть услуга будет БЕЗ комисс 1%, и пополнение проведется по кред. счету на сл. опердень :)

т.е. захожу в МАБ, нажимаю пополнить картой, ввожу к примеру кредитку Привата, и операция выйдет в грейсе Привата?
то, что надо)
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 23.11.09
Подякував: 803 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:21

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста, если отправить СЭП с Привата на Максимум, то проводка сразу? За вход комиссии не будет?
allaliu
 
Повідомлень: 162
З нами з: 04.04.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7505750675077508>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ksenya_911, THB, V2, vollena71 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 512, 513, 514
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5138 690413
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 16:19
Фантом
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3484, 3485, 3486
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34858 4308176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 10:57
vollena71
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6506 1510926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 10:55
Batarejkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
IBAN в Украине (88)
22.08.2019 17:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.