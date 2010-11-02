що за лайку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:11
Re: Альфа-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52
А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.
Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:28
Re: Альфа-Банк
странный тип канеш фламинго.
сам в приват написал а потом в блок кинул. че лез не понятно.
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:18
Re: Альфа-Банк
Кто-то участвовал в акции "С 12.08.19 по 12.09.19 добавь карту Visa в Apple Pay/GPay, сделай 3 расчета от 8 грн смартфоном и получай 100 грн кэшбэка!"? Получили 100 грн или нет? У меня пока нет.
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:20
Отета реаХтивная улитка то
СоХласна усл. аХции ждемс не раньше 12.09.19 +7дн
ОфПред на контроле
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:48
вопрос
Есть кредит в Альфе.
Его можно где-то погасить кредиткой (не обязательно Аллы) так, чтобы операция была в грейсе?
На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P но зато такое:
При оплаті карткою Приватбанку може бути утримана додаткова комісія зі сторони банку в розмірі 0,5% мінімум 5 грн.
Можно в личку)
ВВХ - ПНХ!
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:58
Re: Альфа-Банк
Ахтунг!
Это р2р, т.е. с любой кредитки возьмут как за обнал: 3..4%
Лучше тогда Алкиной "Пополнить" в МАБе, там хоть услуга будет БЕЗ комисс 1%, и пополнение проведется по кред. счету на сл. опердень
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:02
т.е. захожу в МАБ, нажимаю пополнить картой, ввожу к примеру кредитку Привата, и операция выйдет в грейсе Привата?
то, что надо)
ВВХ - ПНХ!
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:21
Re: Альфа-Банк
Подскажите, пожалуйста, если отправить СЭП с Привата на Максимум, то проводка сразу? За вход комиссии не будет?
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