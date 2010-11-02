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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:25
romanauscas написав: clientage написав: romanauscas написав:
На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P...
Ахтунг!
Это р2р, т.е. с любой кредитки возьмут как за обнал: 3..4%
Лучше тогда Алкиной "Пополнить" в МАБе, там хоть услуга будет БЕЗ комисс 1%, и пополнение проведется по кред. счету на сл. опердень
т.е. захожу в МАБ, нажимаю пополнить картой, ввожу к примеру кредитку Привата, и операция выйдет в грейсе Привата?
то, что надо)
У Привата даже снятие налички в грейсе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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