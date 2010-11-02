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Альфа-Банк
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:25
romanauscas написав: clientage написав: romanauscas написав:
На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P...
Ахтунг!
Это р2р, т.е. с любой кредитки возьмут как за обнал: 3..4%
Лучше тогда Алкиной "Пополнить" в МАБе, там хоть услуга будет БЕЗ комисс 1%, и пополнение проведется по кред. счету на сл. опердень
т.е. захожу в МАБ, нажимаю пополнить картой, ввожу к примеру кредитку Привата, и операция выйдет в грейсе Привата?
то, что надо)
У Привата даже снятие налички в грейсе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 18:09
romanauscas написав:
Есть кредит в Альфе.
Его можно где-то погасить кредиткой (не обязательно Аллы) так, чтобы операция была в грейсе?
На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P но зато такое: При оплаті карткою Приватбанку може бути утримана додаткова комісія зі сторони банку в розмірі 0,5% мінімум 5 грн.
Можно в личку)
Easypay от Форварда поможет (кредитка). Если кабинет есть в easypay — «Платёж по реквизитам»! Без комиссии, в грейсе (чистый до 30 дней), и пару месяцев назад даже с КБ было хотя тарифом он не предусмотрен!
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