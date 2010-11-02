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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7505750675077508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:25

  romanauscas написав:
  clientage написав:
  romanauscas написав:На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P...

Ахтунг!
Это р2р, т.е. с любой кредитки возьмут как за обнал: 3..4%
Лучше тогда Алкиной "Пополнить" в МАБе, там хоть услуга будет БЕЗ комисс 1%, и пополнение проведется по кред. счету на сл. опердень :)

т.е. захожу в МАБ, нажимаю пополнить картой, ввожу к примеру кредитку Привата, и операция выйдет в грейсе Привата?
то, что надо)

У Привата даже снятие налички в грейсе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:09

  romanauscas написав:Есть кредит в Альфе.
Его можно где-то погасить кредиткой (не обязательно Аллы) так, чтобы операция была в грейсе? :roll:
На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P но зато такое:
При оплаті карткою Приватбанку може бути утримана додаткова комісія зі сторони банку в розмірі 0,5% мінімум 5 грн.

Можно в личку)

Easypay от Форварда поможет (кредитка). Если кабинет есть в easypay — «Платёж по реквизитам»! Без комиссии, в грейсе (чистый до 30 дней), и пару месяцев назад даже с КБ было хотя тарифом он не предусмотрен!
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:19

Alfa_Bank, мне вот этот пассаж навеяло на ветке др. банка, но все же :)
У меня вот пуши включены, так шо СМС, шо вайбер, шо пуши примерно 1/3 ток приходит. Приходится лазить в хистори в апликухе. И т.к. даже эта 1/3 Чекофф приходит куда угодно, то целостную картину мона тока в хистори и увидеть :(
Мож тада хай сама Мобайл вывешивает месагу, а клиенту хай предоставят быстрый вход в апликуху ток для просмотра этой мессаги и остатка по к-л карте :idea:
Шото подобное есть у КрАгриколя. Было кадато и у ЮСБ-банка :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7505750675077508
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