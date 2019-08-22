Додано: Чет 22 сер, 2019 23:40

clientage написав: Alfa_Bank, мне вот этот пассаж навеяло на ветке др. банка, но все же

У меня вот пуши включены, так шо СМС, шо вайбер, шо пуши примерно 1/3 ток приходит. Приходится лазить в хистори в апликухе. И т.к. даже эта 1/3 Чекофф приходит куда угодно, то целостную картину мона тока в хистори и увидеть

Мож тада хай сама Мобайл вывешивает месагу, а клиенту хай предоставят быстрый вход в апликуху ток для просмотра этой мессаги и остатка по к-л карте

Шото подобное есть у КрАгриколя. Было кадато и у ЮСБ-банка , мне вот этот пассаж навеяло на ветке др. банка, но все жеУ меня вот пуши включены, так шо СМС, шо вайбер, шо пуши примерно 1/3 ток приходит. Приходится лазить в хистори в апликухе. И т.к. даже эта 1/3 Чекофф приходит куда угодно, то целостную картину мона тока в хистори и увидетьМож тада хай сама Мобайл вывешивает месагу, а клиенту хай предоставят быстрый вход в апликуху ток для просмотра этой мессаги и остатка по к-л картеШото подобное есть у КрАгриколя. Было кадато и у ЮСБ-банка

Не понял, в чем прикол.На андроиде пушами само приложение управляет - получает и показывает (на яфоне как-то по другому). Т.е. это уже реализовано, а вот войти в приложение - лоттерея, как с сообщения пуша, так и просто по тапу. Даже если пуш пришел - его можно растянуть и посмотреть полностью (с остатком), если, конечно на него не тыкатьЗЫ мне все приходит, обычно в пуши, реже в вайбер, совсем редко в смс, но все приходит.