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Альфа-Банк
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Додано: Чет 22 сер, 2019 16:25
romanauscas написав: clientage написав: romanauscas написав:
На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P...
Ахтунг!
Это р2р, т.е. с любой кредитки возьмут как за обнал: 3..4%
Лучше тогда Алкиной "Пополнить" в МАБе, там хоть услуга будет БЕЗ комисс 1%, и пополнение проведется по кред. счету на сл. опердень
т.е. захожу в МАБ, нажимаю пополнить картой, ввожу к примеру кредитку Привата, и операция выйдет в грейсе Привата?
то, что надо)
У Привата даже снятие налички в грейсе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 18:09
romanauscas написав:
Есть кредит в Альфе.
Его можно где-то погасить кредиткой (не обязательно Аллы) так, чтобы операция была в грейсе?
На Портмоне есть кнопка погасить кредит Альфа-банк комиссия 1%, ни слова про P2P но зато такое: При оплаті карткою Приватбанку може бути утримана додаткова комісія зі сторони банку в розмірі 0,5% мінімум 5 грн.
Можно в личку)
Easypay от Форварда поможет (кредитка). Если кабинет есть в easypay — «Платёж по реквизитам»! Без комиссии, в грейсе (чистый до 30 дней), и пару месяцев назад даже с КБ было хотя тарифом он не предусмотрен!
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Додано: Чет 22 сер, 2019 19:19
Alfa_Bank
, мне вот этот пассаж навеяло на ветке др. банка, но все же
У меня вот пуши включены, так шо СМС, шо вайбер, шо пуши примерно 1/3 ток приходит. Приходится лазить в хистори в апликухе. И т.к. даже эта 1/3 Чекофф приходит куда угодно, то целостную картину мона тока в хистори и увидеть
Мож тада хай сама Мобайл вывешивает месагу, а клиенту хай предоставят быстрый вход в апликуху ток для просмотра этой мессаги и остатка по к-л карте
Шото подобное есть у КрАгриколя. Было кадато и у ЮСБ-банка
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Додано: Чет 22 сер, 2019 20:26
Так, стоп, я не понял если через МАБ пополнить карту Альфы кредиткой Привата, то Приват разве не будет при такой операции сразу снимать 4 % как за обналичивание кредитных средств
тогда смысл в таком гешефте
сумму Приват будет считать в грейс, но снимет сразу при проведении операции 4 %, в чем тогда гешефт, непонимаю
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Михалыч
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Додано: Чет 22 сер, 2019 20:52
Михалыч написав:
Так, стоп, я не понял если через МАБ пополнить карту Альфы кредиткой Привата, то Приват разве не будет при такой операции сразу снимать 4 % как за обналичивание кредитных средств
тогда смысл в таком гешефте
сумму Приват будет считать в грейс, но снимет сразу при проведении операции 4 %, в чем тогда гешефт, непонимаю
4% снимет сразу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 сер, 2019 23:40
clientage написав:Alfa_Bank
, мне вот этот пассаж навеяло на ветке др. банка, но все же
У меня вот пуши включены, так шо СМС, шо вайбер, шо пуши примерно 1/3 ток приходит. Приходится лазить в хистори в апликухе. И т.к. даже эта 1/3 Чекофф приходит куда угодно, то целостную картину мона тока в хистори и увидеть
Мож тада хай сама Мобайл вывешивает месагу, а клиенту хай предоставят быстрый вход в апликуху ток для просмотра этой мессаги и остатка по к-л карте
Шото подобное есть у КрАгриколя. Было кадато и у ЮСБ-банка
Не понял, в чем прикол.
На андроиде пушами само приложение управляет - получает и показывает (на яфоне как-то по другому). Т.е. это уже реализовано, а вот войти в приложение - лоттерея, как с сообщения пуша, так и просто по тапу. Даже если пуш пришел - его можно растянуть и посмотреть полностью (с остатком), если, конечно на него не тыкать
.
ЗЫ мне все приходит, обычно в пуши, реже в вайбер, совсем редко в смс, но все приходит.
Skiw
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Додано: Чет 22 сер, 2019 23:42
По поводу акции с такси.
Правильно ли я понимаю, что нужно воспользоваться по одному разу тремя разными службами такси, чтобы получить максимальный процент бонуса?
Если я воспользуюсь 3 раза разными службами такси, то за 4й раз я ничего не получу?
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renegade
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:24
allaliu написав:
Подскажите, пожалуйста, если отправить СЭП с Привата на Максимум, то проводка сразу? За вход комиссии не будет?
allaliu, доброе утро. Комиссии нет, проводка сразу на счет, зачислим как только средства из Привата придут.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:28
clientage написав:Alfa_Bank
, мне вот этот пассаж навеяло на ветке др. банка, но все же
У меня вот пуши включены, так шо СМС, шо вайбер, шо пуши примерно 1/3 ток приходит. Приходится лазить в хистори в апликухе. И т.к. даже эта 1/3 Чекофф приходит куда угодно, то целостную картину мона тока в хистори и увидеть
Мож тада хай сама Мобайл вывешивает месагу, а клиенту хай предоставят быстрый вход в апликуху ток для просмотра этой мессаги и остатка по к-л карте
Шото подобное есть у КрАгриколя. Было кадато и у ЮСБ-банка
clientage, доброе утро. Передам ваш пассаж на рассмотрение коллегам
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:36
renegade написав:
По поводу акции с такси.
Правильно ли я понимаю, что нужно воспользоваться по одному разу тремя разными службами такси, чтобы получить максимальный процент бонуса?
Если я воспользуюсь 3 раза разными службами такси, то за 4й раз я ничего не получу?
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renegade, доброе утро. Если пользуетесь тремя разными службами такси, то получаете 10% бонуса на всю сумму, что потрачена на поездки в период акции.
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