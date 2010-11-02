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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7506750775087509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:05

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Служба переляку заблокувала картку для всіх платежів. Як її можна розблокувати, окрім дзвінка з фінансового номера на дорогий міський? У відділенні розблокують?

Кочевник, доброго ранку. Розблокують.

Дякую, розблокували.
Кочевник
 
Повідомлень: 896
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:08

Re: Альфа-Банк

вчера отправил был поезд на шарик. часов в 15. так и не доехал до пункта назначения.
это у меня персонально такое или еще есть ожидающие прибытия?
mephala
 
Повідомлень: 5301
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Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:55

  mephala написав:вчера отправил был поезд на шарик. часов в 15. так и не доехал до пункта назначения.
это у меня персонально такое или еще есть ожидающие прибытия?

Вечерние приходят к 10 утра в глобусе
curiousobro
 
Повідомлень: 2267
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  #<1 ... 7506750775087509
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