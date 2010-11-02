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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:05
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Служба переляку заблокувала картку для всіх платежів. Як її можна розблокувати, окрім дзвінка з фінансового номера на дорогий міський? У відділенні розблокують?
Кочевник, доброго ранку. Розблокують.
Дякую, розблокували.
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Кочевник
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:08
вчера отправил был поезд на шарик. часов в 15. так и не доехал до пункта назначения.
это у меня персонально такое или еще есть ожидающие прибытия?
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mephala
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:55
mephala написав:
вчера отправил был поезд на шарик. часов в 15. так и не доехал до пункта назначения.
это у меня персонально такое или еще есть ожидающие прибытия?
Вечерние приходят к 10 утра в глобусе
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curiousobro
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