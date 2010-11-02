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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7507750875097510>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:05

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Служба переляку заблокувала картку для всіх платежів. Як її можна розблокувати, окрім дзвінка з фінансового номера на дорогий міський? У відділенні розблокують?

Кочевник, доброго ранку. Розблокують.

Дякую, розблокували.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:08

Re: Альфа-Банк

вчера отправил был поезд на шарик. часов в 15. так и не доехал до пункта назначения.
это у меня персонально такое или еще есть ожидающие прибытия?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:55

  mephala написав:вчера отправил был поезд на шарик. часов в 15. так и не доехал до пункта назначения.
это у меня персонально такое или еще есть ожидающие прибытия?

Вечерние приходят к 10 утра в глобусе
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:02

Re: Альфа-Банк

ОфПреду.
Есть акция: Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та знижку на кредит готівкою
две цитаты из текста:
"вигідні акційні пропозиції, які будуть діяти цілих три дні. З 21 по 23 серпня при оформленні продуктів у відділеннях Альфа-Банку"

"У період з 1 серпня по 31 вересня 2019 року клієнтів чекають спеціальні акційні умови обслуговування та привабливі пропозиції, а саме:
– кешбек у розмірі 50 бонусів Сash'U при оформленні депозиту строком на 3 місяці в будь-якій валюті (гривня, долар або євро) на суму від 20 000 грн або 1500 доларів/євро."

так чему верить???
и кстати хоть убейте не понимаю почему эта информация относится к новостям а не к акциям.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:11

  mephala написав:ОфПреду.
Есть акция: Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та знижку на кредит готівкою
две цитаты из текста:
"вигідні акційні пропозиції, які будуть діяти цілих три дні. З 21 по 23 серпня при оформленні продуктів у відділеннях Альфа-Банку"

"У період з 1 серпня по 31 вересня 2019 року клієнтів чекають спеціальні акційні умови обслуговування та привабливі пропозиції, а саме:
– кешбек у розмірі 50 бонусів Сash'U при оформленні депозиту строком на 3 місяці в будь-якій валюті (гривня, долар або євро) на суму від 20 000 грн або 1500 доларів/євро."

так чему верить???
и кстати хоть убейте не понимаю почему эта информация относится к новостям а не к акциям.

mephala, добрый день. Спасибо за бдительность, сейчас подправим.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:40

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду.
Есть акция: Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та знижку на кредит готівкою
две цитаты из текста:
"вигідні акційні пропозиції, які будуть діяти цілих три дні. З 21 по 23 серпня при оформленні продуктів у відділеннях Альфа-Банку"

"У період з 1 серпня по 31 вересня 2019 року клієнтів чекають спеціальні акційні умови обслуговування та привабливі пропозиції, а саме:
– кешбек у розмірі 50 бонусів Сash'U при оформленні депозиту строком на 3 місяці в будь-якій валюті (гривня, долар або євро) на суму від 20 000 грн або 1500 доларів/євро."

так чему верить???
и кстати хоть убейте не понимаю почему эта информация относится к новостям а не к акциям.

mephala, добрый день. Спасибо за бдительность, сейчас подправим.

скажите еще своим продуктологам что информацию про действующие акции нужно добавлять на главную страницу там где идет калейдоскоп.
а то акция есть - но ее как бы и нет.
да и в МАБ и мобайл желательно бы добавить инфу про акции. если не про действующие то хотя бы про свеженькие.
я честно говоря в шоке от этих работничков. понабирают по объявлениям епт.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:42

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:я честно говоря в шоке от этих работничков. понабирают по объявлениям епт.

Да ладно, там работают серьезные догхантеры.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:44

Re: Альфа-Банк

Вопрос оф. пред.

  mephala написав:кешбек у розмірі 50 бонусів Сash'U при оформленні депозиту строком на 3 місяці в будь-якій валюті (гривня, долар або євро) на суму від 20 000 грн або 1500 доларів/євро."


депо должно быть открыто обязательно в отделении ? А если открыто в МАБ, то кешбэка по этой акции не будет ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:46

  mephala написав:скажите еще своим продуктологам что информацию про действующие акции нужно добавлять на главную страницу там где идет калейдоскоп.
а то акция есть - но ее как бы и нет.
да и в МАБ и мобайл желательно бы добавить инфу про акции. если не про действующие то хотя бы про свеженькие.

ок :!:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:47

  Kalgan написав:Вопрос оф. пред.

  mephala написав:кешбек у розмірі 50 бонусів Сash'U при оформленні депозиту строком на 3 місяці в будь-якій валюті (гривня, долар або євро) на суму від 20 000 грн або 1500 доларів/євро."


депо должно быть открыто обязательно в отделении ? А если открыто в МАБ, то кешбэка по этой акции не будет ?

Kalgan, добрый день. Бонус только за депозиты, что открыты в отделении.
Alfa_Bank
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