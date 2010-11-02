"У період з 1 серпня по 31 вересня 2019 року клієнтів чекають спеціальні акційні умови обслуговування та привабливі пропозиції, а саме: – кешбек у розмірі 50 бонусів Сash'U при оформленні депозиту строком на 3 місяці в будь-якій валюті (гривня, долар або євро) на суму від 20 000 грн або 1500 доларів/євро."
так чему верить??? и кстати хоть убейте не понимаю почему эта информация относится к новостям а не к акциям.
"У період з 1 серпня по 31 вересня 2019 року клієнтів чекають спеціальні акційні умови обслуговування та привабливі пропозиції, а саме: – кешбек у розмірі 50 бонусів Сash'U при оформленні депозиту строком на 3 місяці в будь-якій валюті (гривня, долар або євро) на суму від 20 000 грн або 1500 доларів/євро."
так чему верить??? и кстати хоть убейте не понимаю почему эта информация относится к новостям а не к акциям.
mephala, добрый день. Спасибо за бдительность, сейчас подправим.
"У період з 1 серпня по 31 вересня 2019 року клієнтів чекають спеціальні акційні умови обслуговування та привабливі пропозиції, а саме: – кешбек у розмірі 50 бонусів Сash'U при оформленні депозиту строком на 3 місяці в будь-якій валюті (гривня, долар або євро) на суму від 20 000 грн або 1500 доларів/євро."
так чему верить??? и кстати хоть убейте не понимаю почему эта информация относится к новостям а не к акциям.
mephala, добрый день. Спасибо за бдительность, сейчас подправим.
скажите еще своим продуктологам что информацию про действующие акции нужно добавлять на главную страницу там где идет калейдоскоп. а то акция есть - но ее как бы и нет. да и в МАБ и мобайл желательно бы добавить инфу про акции. если не про действующие то хотя бы про свеженькие. я честно говоря в шоке от этих работничков. понабирают по объявлениям епт.
mephala написав:скажите еще своим продуктологам что информацию про действующие акции нужно добавлять на главную страницу там где идет калейдоскоп. а то акция есть - но ее как бы и нет. да и в МАБ и мобайл желательно бы добавить инфу про акции. если не про действующие то хотя бы про свеженькие.