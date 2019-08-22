|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:54
Alfa_Bank написав:
Бонус только за депозиты, что открыты в отделении.
Ясно, спасибо. Но, как по мне, это глупо. Вы тратите время клиента, время сотрудников отделения, которые могли бы оформлять продукты новым клиентам банка. А результат то в итоге один и тот же, за исключением, что оформленный депо онлайн экономит банку время ...
Не рассматриваете возможность, как в других банках, давать бонусы при оформлении депо онлайн ?
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:17
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Бонус только за депозиты, что открыты в отделении.
Ясно, спасибо. Но, как по мне, это глупо. Вы тратите время клиента, время сотрудников отделения, которые могли бы оформлять продукты новым клиентам банка. А результат то в итоге один и тот же, за исключением, что оформленный депо онлайн экономит банку время ...
Не рассматриваете возможность, как в других банках, давать бонусы при оформлении депо онлайн ?
Ну Вы же не знаете какая цель преследуется этой аХцией. Можт как раз посмотрели, что загрузка сотрудников поуменьшилась и надо бы их подзагрузить. Опять таки "при живом общении" вам еще попробуют пару-тройку каких-то еще продуктов "втюхать". Так что как говорл Винни Пух: "Этот ж-ж-ж - не спроста!" - смысл для Алки в этом какой-то точно есть. Пусть даже нам с вами не понятный.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2748
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:22
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Бонус только за депозиты, что открыты в отделении.
Ясно, спасибо. Но, как по мне, это глупо. Вы тратите время клиента, время сотрудников отделения, которые могли бы оформлять продукты новым клиентам банка. А результат то в итоге один и тот же, за исключением, что оформленный депо онлайн экономит банку время ...
Не рассматриваете возможность, как в других банках, давать бонусы при оформлении депо онлайн ?
Передам ваше предложение
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6957
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:24
Flamingo написав:
Ну Вы же не знаете какая цель преследуется этой аХцией. Можт как раз посмотрели, что загрузка сотрудников поуменьшилась и надо бы их подзагрузить. Опять таки "при живом общении" вам еще попробуют пару-тройку каких-то еще продуктов "втюхать". Так что как говорл Винни Пух: "Этот ж-ж-ж - не спроста!" - смысл для Алки в этом какой-то точно есть. Пусть даже нам с вами не понятный.
Та что там непонятного-то?
В прошлую акцию именно кредитки и предлагали настойчиво
Я им говорю - у меня уже 2, больше ж не даете
а они - дык давайте закроем что-то и откроем тревел
Короче - это замануха для личного контакта и напаривания.
Но тогда имело смысл - давали 50 грн за 5000 грн. Щас за 20к пусть сидят без меня
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2269
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:31
curiousobro написав:
Я им говорю - у меня уже 2, больше ж не даете
а они - дык давайте закроем что-то и откроем тревел
сейчас видимо будут топить за карту "все просто"
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:44
velvet написав: Alfa_Bank написав: velvet написав:Alfa_Bank
почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет
velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.
спасибо, перезвонили, а может можно реализовать автоматическую рассылку о смене менеджера, это эффективней...
Отдельное спасибо, что переместили банкомат с кеш-ин в зону 24 отделения и теперь можно пополнять карту в нерабочее время.
Вітаю! Нарешті прокоментую ))
Колись за лояльніших умов у мене також був персональний менеджер, але коли задрали планку вище фонда, то я гадав, що в мене його відібрали, тому обслуговувався у загальній черзі. Наразі прошу реалізувати інформування про персонального менеджера, як у Приваті, прямо у Альфа Мобайл, тоді більшість питань відпадуть.
Принагідно долучаюся до дяки Альфі за кешін-24, знадобиться...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:50
Alfa_Bank написав: Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрий ранок,
відправив вчора запрошення другу, при переході за посиланням, муАльфа пропонує йому оформити лише кредитну карту, а потрібна дебетова.
Що з цим робити?
Rainbow, доброго ранку. Напишіть, будь-лака, ІПН друга та зробіть скрін, перевірю.
Ще питання. Коли у мене та друга вже є пакетні картки, то за додаткову картку до існуючого рахунку рефералка нічого не дасть?
А якщо це буде новий рахунок, наприклад у валюті, то буде зиск обом, але на гривневу пакетку?
І ще, за кредитку Максимум клієнту без неї дадуть по двісті кожному також?
Дякую наперед за змістовну відповідь.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:56
kreuz написав:
Вітаю! Нарешті прокоментую ))
Колись за лояльніших умов у мене також був персональний менеджер, але коли задрали планку вище фонда, то я гадав, що в мене його відібрали, тому обслуговувався у загальній черзі. Наразі прошу реалізувати інформування про персонального менеджера, як у Приваті, прямо у Альфа Мобайл, тоді більшість питань відпадуть.
Принагідно долучаюся до дяки Альфі за кешін-24, знадобиться...
kreuz, вітаю! Це є в наших паланах, але поки не найближчим часом.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6957
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:11
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вітаю! Нарешті прокоментую ))
Колись за лояльніших умов у мене також був персональний менеджер, але коли задрали планку вище фонда, то я гадав, що в мене його відібрали, тому обслуговувався у загальній черзі. Наразі прошу реалізувати інформування про персонального менеджера, як у Приваті, прямо у Альфа Мобайл, тоді більшість питань відпадуть.
Принагідно долучаюся до дяки Альфі за кешін-24, знадобиться...
kreuz, вітаю! Це є в наших паланах, але поки не найближчим часом.
Розумію. Скажіть ще, операції липня, проведені за рахунком у серпні, будуть зараховані до 12 операцій для уникнення абонплати за СЕРПЕНЬ?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:21
kreuz написав:
Ще питання. Коли у мене та друга вже є пакетні картки, то за додаткову картку до існуючого рахунку рефералка нічого не дасть?
А якщо це буде новий рахунок, наприклад у валюті, то буде зиск обом, але на гривневу пакетку?
І ще, за кредитку Максимум клієнту без неї дадуть по двісті кожному також?
Дякую наперед за змістовну відповідь.
Додаткову картку/рахунок до вже існуючого пакету оформити по реферальному посиланню немає можливості. Якщо у вас Максимум немає, а друг по вашому посиланню її оформить, то винагороду отримає кожен.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6957
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34867
|4309131
|
|
|13227
|1861019
|
|
|1682
|360129
|
|