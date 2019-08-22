Так, будуть. Примітка 1 тарифів: УВАГА! При розрахунку кількості/суми
торгівельних операцій враховуються операції по даті списання з рахунку, тому можливі випадки, коли покупки здійснені у останні дні місяця будуть
враховані вже у наступному місяці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:25
Так, будуть. Примітка 1 тарифів: УВАГА! При розрахунку кількості/суми
торгівельних операцій враховуються операції по даті списання з рахунку, тому можливі випадки, коли покупки здійснені у останні дні місяця будуть
враховані вже у наступному місяці.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:27
Подскажите, есть ли способ узнать код МСС интернет магазина до оплаты товара? без предварительной покупки там чего-нибудь на мелкую сумму.
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