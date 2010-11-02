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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7508750975107511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:25

  kreuz написав:Розумію. Скажіть ще, операції липня, проведені за рахунком у серпні, будуть зараховані до 12 операцій для уникнення абонплати за СЕРПЕНЬ?

Так, будуть. Примітка 1 тарифів: УВАГА! При розрахунку кількості/суми
торгівельних операцій враховуються операції по даті списання з рахунку, тому можливі випадки, коли покупки здійснені у останні дні місяця будуть
враховані вже у наступному місяці.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:27

Подскажите, есть ли способ узнать код МСС интернет магазина до оплаты товара? без предварительной покупки там чего-нибудь на мелкую сумму.
Siris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:37

  Siris написав:Подскажите, есть ли способ узнать код МСС интернет магазина до оплаты товара? без предварительной покупки там чего-нибудь на мелкую сумму.

Siris, добрый день. Как вариант, можете поставить нулевые лимиты на расчеты картой и совершить операцию. Она будет неуспешна, но видна в системах банка. В чате или в КЦ потом подскажут МСС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6958
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 594 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:08

  Alfa_Bank написав:
  Siris написав:Подскажите, есть ли способ узнать код МСС интернет магазина до оплаты товара? без предварительной покупки там чего-нибудь на мелкую сумму.

Siris, добрый день. Как вариант, можете поставить нулевые лимиты на расчеты картой и совершить операцию. Она будет неуспешна, но видна в системах банка. В чате или в КЦ потом подскажут МСС.

Точнісінько так учора робив у ЕКСІМ-банку, тож метод безвідмовний.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:10

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Розумію. Скажіть ще, операції липня, проведені за рахунком у серпні, будуть зараховані до 12 операцій для уникнення абонплати за СЕРПЕНЬ?

Так, будуть. Примітка 1 тарифів: УВАГА! При розрахунку кількості/суми
торгівельних операцій враховуються операції по даті списання з рахунку, тому можливі випадки, коли покупки здійснені у останні дні місяця будуть
враховані вже у наступному місяці.

Дякую за все! Вітаю зі святами!

Будемо прославляти Україну і словом, і ділом!
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kreuz
 
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З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:13

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Розумію. Скажіть ще, операції липня, проведені за рахунком у серпні, будуть зараховані до 12 операцій для уникнення абонплати за СЕРПЕНЬ?

Так, будуть. Примітка 1 тарифів: УВАГА! При розрахунку кількості/суми
торгівельних операцій враховуються операції по даті списання з рахунку, тому можливі випадки, коли покупки здійснені у останні дні місяця будуть
враховані вже у наступному місяці.

Дякую за все! Вітаю зі святами!

Будемо прославляти Україну і словом, і ділом!

Дякую. Взаємно:)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6958
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:22

  curiousobro написав:Короче - это замануха для личного контакта и напаривания.
Но тогда имело смысл - давали 50 грн за 5000 грн. Щас за 20к пусть сидят без меня :)

ну 18,25% лучше чем 17% у шарика :roll:
mephala
 
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