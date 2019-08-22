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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:25
kreuz написав:
Розумію. Скажіть ще, операції липня, проведені за рахунком у серпні, будуть зараховані до 12 операцій для уникнення абонплати за СЕРПЕНЬ?
Так, будуть. Примітка 1 тарифів: УВАГА! При розрахунку кількості/суми
торгівельних операцій враховуються операції по даті списання з рахунку, тому можливі випадки, коли покупки здійснені у останні дні місяця будуть
враховані вже у наступному місяці.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:27
Подскажите, есть ли способ узнать код МСС интернет магазина до оплаты товара? без предварительной покупки там чего-нибудь на мелкую сумму.
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Siris
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:37
Siris написав:
Подскажите, есть ли способ узнать код МСС интернет магазина до оплаты товара? без предварительной покупки там чего-нибудь на мелкую сумму.
Siris, добрый день. Как вариант, можете поставить нулевые лимиты на расчеты картой и совершить операцию. Она будет неуспешна, но видна в системах банка. В чате или в КЦ потом подскажут МСС.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:08
Alfa_Bank написав: Siris написав:
Подскажите, есть ли способ узнать код МСС интернет магазина до оплаты товара? без предварительной покупки там чего-нибудь на мелкую сумму.
Siris, добрый день. Как вариант, можете поставить нулевые лимиты на расчеты картой и совершить операцию. Она будет неуспешна, но видна в системах банка. В чате или в КЦ потом подскажут МСС.
Точнісінько так учора робив у ЕКСІМ-банку, тож метод безвідмовний.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:10
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Розумію. Скажіть ще, операції липня, проведені за рахунком у серпні, будуть зараховані до 12 операцій для уникнення абонплати за СЕРПЕНЬ?
Так, будуть. Примітка 1 тарифів: УВАГА! При розрахунку кількості/суми
торгівельних операцій враховуються операції по даті списання з рахунку, тому можливі випадки, коли покупки здійснені у останні дні місяця будуть
враховані вже у наступному місяці.
Дякую за все! Вітаю зі святами!
Будемо прославляти Україну і словом, і ділом!
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kreuz
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:13
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Розумію. Скажіть ще, операції липня, проведені за рахунком у серпні, будуть зараховані до 12 операцій для уникнення абонплати за СЕРПЕНЬ?
Так, будуть. Примітка 1 тарифів: УВАГА! При розрахунку кількості/суми
торгівельних операцій враховуються операції по даті списання з рахунку, тому можливі випадки, коли покупки здійснені у останні дні місяця будуть
враховані вже у наступному місяці.
Дякую за все! Вітаю зі святами!
Будемо прославляти Україну і словом, і ділом!
Дякую. Взаємно:)
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:22
curiousobro написав:
Короче - это замануха для личного контакта и напаривания.
Но тогда имело смысл - давали 50 грн за 5000 грн. Щас за 20к пусть сидят без меня
ну 18,25% лучше чем 17% у шарика
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mephala
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:35
Подскажите пож. в ИБ ещё несколько месяцев назад была функция "за границу" (или что-то подобное). Можно было указать срок пребывания и страну - чтоб карта не блокировалась.
А сейчас не вижу такого пункта - он пропал. Теперь звонить в поддержку или уже не нужно сообщать о выезде ?
Спс.
Skiw
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:49
Skiw написав:
Подскажите пож. в ИБ ещё несколько месяцев назад была функция "за границу" (или что-то подобное). Можно было указать срок пребывания и страну - чтоб карта не блокировалась.
А сейчас не вижу такого пункта - он пропал. Теперь звонить в поддержку или уже не нужно сообщать о выезде ?
Спс.
Несколькими днями ранее оф.пред сообщала что упразднили данный пункт за ненадобностью - дескать теперь все карты для всей заграницы открыты - уведомлять банк не нужно
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Flamingo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:55
Flamingo дякую, сорри не успеваю всё читать
Skiw
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