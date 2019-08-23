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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:08
Skiw написав:Flamingo
дякую, сорри не успеваю всё читать
А вот это не правильно. Ветку Аллы читать надо всю! Потому как тут как нигде больше в банках бывают "подводные камни", которые к счастью как раз ветка и помогает обходить вовремя.
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Flamingo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:38
Flamingo написав: Skiw написав:Flamingo
дякую, сорри не успеваю всё читать
А вот это не правильно. Ветку Аллы читать надо всю! Потому как тут как нигде больше в банках бывают "подводные камни", которые к счастью как раз ветка и помогает обходить вовремя.
Люблю грабли собирать:)
Skiw
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