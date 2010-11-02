nijizafu написав:Что слышно насчёт iban? Сейчас деньги заходят через свифт. С ноября надо будет поменять только номер счета на новый формат, чтобы все доходило без проблем? Где взять реквизиты для iban?
Реквизиты для свифта и так в международном формате. Они не изменялись.
stryzhko написав:Для поповнення валютної карти фізособи з Payoneer вказувати номер карти чи IBAN? В Бегемота номер карти, а тут наче зустрічав інфо, що номер рахунку. Хтось користувався останнім часом для виводу невеликих сум $? Нюанси?
stryzhko, доброго ранку. Для того, щоб зареєструвати нашу картку, необхідно вводити номер рахунку. З приводу IBAN уточнюю.
stryzhko, на даний момент можете вказати 2620 або IBAN. З 01.11.2019 тільки IBAN.
Указал Ибан, в пт утром инициировал вывод (обычно на 2620 в обед заходило) и ... ничего, может во вт будут При этом в пт звонили с рекламного номера Альфы и рассказывали про Ибан и акцентировали внимание что в payoneer надо указать Ибан вместо старого...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7