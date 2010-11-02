Skiw написав:Мусор, домофон и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?
ну платить за домофон это полная дурость З.Ы. хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?
А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон. Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.
Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy написав:Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится.
Если речь о долгах за коммуналку и т.п. - то действительно, должна не квартира, а конкретный человек. И с него и нужно требовать (с того, кто потреблял услуги)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин