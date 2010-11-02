Додано: Суб 24 сер, 2019 10:57

curiousobro написав: ol_zy написав: uaprofi написав:

ну платить за домофон это полная дурость

З.Ы.

хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит

интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"? ну платить за домофон это полная дуростьЗ.Ы.хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платитинтересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"? curiousobro написав: А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.

Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут. А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.

Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится. Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится.

То есть покупатель не проверил отсутствие долгов по квартире перед покупкой?

Ну такого покупателя ещё найти надо, вашему бывшему соседу сказочно повезло То есть покупатель не проверил отсутствие долгов по квартире перед покупкой?Ну такого покупателя ещё найти надо, вашему бывшему соседу сказочно повезло

Для этого есть реестр должников, если коммунальщики туда не внесли его как должника, то пусть подают в суд на должника и вносят. Сколько общался с покупателями - никто не узнавал про долги до покупки... все уверены раз продают, значит долгов нет. Иногда удивляются про долги за газ, свет или воду.Проверить не владельцу долги у газ, свет, водо - контор без владельца не совсем представляю как, можно потребовать от покупателя, но это занимает время, а покупатели, как правило хотят уже и прямо сегодня, редко кто ходит и неделями выясняет, что да как.