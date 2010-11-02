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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7510751175127513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:09

  curiousobro написав:
  uaprofi написав:
  Skiw написав:Мусор, домофон и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?


ну платить за домофон это полная дурость :lol:
З.Ы.
хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит
интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?

А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.
Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.

Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:45

  ol_zy написав:Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится.

Если речь о долгах за коммуналку и т.п. - то действительно, должна не квартира, а конкретный человек. И с него и нужно требовать (с того, кто потреблял услуги)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:56

  ol_zy написав:
  curiousobro написав:
  uaprofi написав:
ну платить за домофон это полная дурость :lol:
З.Ы.
хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит
интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?

А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.
Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.

Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится.

То есть покупатель не проверил отсутствие долгов по квартире перед покупкой?
Ну такого покупателя ещё найти надо, вашему бывшему соседу сказочно повезло :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:57

  curiousobro написав:
  ol_zy написав:
  uaprofi написав:
ну платить за домофон это полная дурость :lol:
З.Ы.
хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит
интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?
  curiousobro написав:А потом попробуйте продать квартиру, у которой долг за домофон.
Гарантирую вам совершенно незабываемые приключения. Занимайтесь разрывом отношений с этой конторой, потому что обходной лист без них вам не подпишут.

Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится.

То есть покупатель не проверил отсутствие долгов по квартире перед покупкой?
Ну такого покупателя ещё найти надо, вашему бывшему соседу сказочно повезло :)

Для этого есть реестр должников, если коммунальщики туда не внесли его как должника, то пусть подают в суд на должника и вносят. Сколько общался с покупателями - никто не узнавал про долги до покупки... все уверены раз продают, значит долгов нет. Иногда удивляются про долги за газ, свет или воду.
Проверить не владельцу долги у газ, свет, водо - контор без владельца не совсем представляю как, можно потребовать от покупателя, но это занимает время, а покупатели, как правило хотят уже и прямо сегодня, редко кто ходит и неделями выясняет, что да как.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:01

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:Продвинутые нотариусы оформляют куплю продажу на основании данных реестра, похоже смотрят в реестр должников (или как он там) и на основании реестра права собственности оформляют сделку без всяких справок из ЖЕКа/ОСББ у меня сосед так продал в прошлом году, на вопрос, а как же справка из ОСББ - ответил, а что надо было? Нотариус ничего не сказала... При этом покупатель (новый сосед) точно так же был не в курсе, что нужны какие-то справки и нотариус не свой с которым смогли договорится.

Если речь о долгах за коммуналку и т.п. - то действительно, должна не квартира, а конкретный человек. И с него и нужно требовать (с того, кто потреблял услуги)

Вот только, если свет, газ, вода договора на прямую с свет,газ,вода-конторой, то они не разбираются с фио должника, а просто отключают, ну а вы можете судится потом о неправомерности, если отключение не критично (например инд. отопление газом и зимой отключают газ или свет), то можно.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:01

Re: Альфа-Банк

Кнопка "Онлайн погашение", гасит кредитку до 19.00? Если заходить в веб версию Муальфа, через телефон(компьютер сейчас недоступен),то разницы не будет, как если бы заходить с компа?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:32

  allaliu написав:Кнопка "Онлайн погашение", гасит кредитку до 19.00? Если заходить в веб версию Муальфа, через телефон(компьютер сейчас недоступен),то разницы не будет, как если бы заходить с компа?


Не будет
WachtAmRhein
 
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