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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7511751275137514

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:05

  Олег1964 написав:Ок. Я ее видел и раньше. Но так погасить можно только со своего счета. А с карты другого банка получается нельзя?

Только в два этапа, сначала пополняете свою карту с другого банка, потом так погашаете кредитку
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Повідомлень: 9753
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:11

Re: Альфа-Банк

Глуско сегодня налил по полной- 10% от Аллы , - минус 1грн на газ на литр ( промокод (Алла прислала), минус 2% от Глуско ( вторая заправка от 25л) и минус 28 грн от Глуско к дню Незалежности. Получилось минус 25-30%. Цена газа 11,25
lel
 
Повідомлень: 2255
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  #<1 ... 7511751275137514
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