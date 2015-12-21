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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 14:05
Олег1964 написав:
Ок. Я ее видел и раньше. Но так погасить можно только со своего счета. А с карты другого банка получается нельзя?
Только в два этапа, сначала пополняете свою карту с другого банка, потом так погашаете кредитку
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:11
Глуско сегодня налил по полной- 10% от Аллы , - минус 1грн на газ на литр ( промокод (Алла прислала), минус 2% от Глуско ( вторая заправка от 25л) и минус 28 грн от Глуско к дню Незалежности. Получилось минус 25-30%. Цена газа 11,25
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