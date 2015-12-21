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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7511751275137514

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:05

  Олег1964 написав:Ок. Я ее видел и раньше. Но так погасить можно только со своего счета. А с карты другого банка получается нельзя?

Только в два этапа, сначала пополняете свою карту с другого банка, потом так погашаете кредитку
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:11

Re: Альфа-Банк

Глуско сегодня налил по полной- 10% от Аллы , - минус 1грн на газ на литр ( промокод (Алла прислала), минус 2% от Глуско ( вторая заправка от 25л) и минус 28 грн от Глуско к дню Незалежности. Получилось минус 25-30%. Цена газа 11,25
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:44

  Bosstone написав:
  Олег1964 написав:
  allaliu написав:Кнопка "Онлайн погашение", гасит кредитку до 19.00? Если заходить в веб версию Муальфа, через телефон(компьютер сейчас недоступен),то разницы не будет, как если бы заходить с компа?

Простите, а где эта кнопка в Муальфа?
Зображення

Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма :evil: . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала :cry:
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:54

  allaliu написав:Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма :evil: . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала :cry:

А может все таки она так делала не в мабе а в приложении? Там эта кнопка не работает
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:56

  Stringer написав:
  allaliu написав:Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма :evil: . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала :cry:

А может все таки она так делала не в мабе а в приложении? Там эта кнопка не работает

Я ее переспрашивала, и предварительно консультировала на этот счет, поскольку сама так недавно влетела на РКО
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:00

allaliu Смотрели в выписке зачисление, не провелось?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:20

Re: Альфа-Банк

  allaliu написав:Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма . Я отказываюсь понимать работу этой системы.

А я 23го гасился так. Все норм. Тож РД 24го
Списание 60+0.24 висит в проводках на 27е
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:21

  allaliu написав:
  Stringer написав:
  allaliu написав:Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма :evil: . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала :cry:

А может все таки она так делала не в мабе а в приложении? Там эта кнопка не работает

Я ее переспрашивала, и предварительно консультировала на этот счет, поскольку сама так недавно влетела на РКО

В какое время погашала? Там вроде после 19-00 не рекомендуется погашать...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:34

С какого числа планируют обязательный не отключаемый вход по смс коду в он-лайн банк?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:59

allaliu
попросите прислать ее скрин из МАБа где будет видно дату операции и проводки по счету.
а также все таки еще раз уточните в каком приложении она это делала и в котором часу.
mephala
 
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