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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 14:05
Олег1964 написав:
Ок. Я ее видел и раньше. Но так погасить можно только со своего счета. А с карты другого банка получается нельзя?
Только в два этапа, сначала пополняете свою карту с другого банка, потом так погашаете кредитку
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:11
Глуско сегодня налил по полной- 10% от Аллы , - минус 1грн на газ на литр ( промокод (Алла прислала), минус 2% от Глуско ( вторая заправка от 25л) и минус 28 грн от Глуско к дню Незалежности. Получилось минус 25-30%. Цена газа 11,25
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:44
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма
. Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:54
allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма
. Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала
А может все таки она так делала не в мабе а в приложении? Там эта кнопка не работает
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:56
Stringer написав: allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма
. Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала
А может все таки она так делала не в мабе а в приложении? Там эта кнопка не работает
Я ее переспрашивала, и предварительно консультировала на этот счет, поскольку сама так недавно влетела на РКО
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:00
allaliu Смотрели в выписке зачисление, не провелось?
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:20
allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
А я 23го гасился так. Все норм. Тож РД 24го
Списание 60+0.24 висит в проводках на 27е
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:21
allaliu написав: Stringer написав: allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма
. Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала
А может все таки она так делала не в мабе а в приложении? Там эта кнопка не работает
Я ее переспрашивала, и предварительно консультировала на этот счет, поскольку сама так недавно влетела на РКО
В какое время погашала? Там вроде после 19-00 не рекомендуется погашать...
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:34
С какого числа планируют обязательный не отключаемый вход по смс коду в он-лайн банк?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 24 сер, 2019 15:59
allaliu
попросите прислать ее скрин из МАБа где будет видно дату операции и проводки по счету.
а также все таки еще раз уточните в каком приложении она это делала и в котором часу.
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