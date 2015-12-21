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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:19
clientage написав: allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
А я 23го гасился так. Все норм. Тож РД 24го
Списание 60+0.24 висит в проводках на 27е
Что означает "списание 60+0.24 висит в проводках на 27"? 60-это ж РКО, тогда не все нормально?
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:21
ol_zy , погашала до 19.00-100%
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:23
Bosstone написав:allaliu
Смотрели в выписке зачисление, не провелось?
Уточню, но, блин, как же оно могло не провестись, если гасила "как положено"
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:26
allaliu написав: Bosstone написав:allaliu
Смотрели в выписке зачисление, не провелось?
Уточню, но, блин, как же оно могло не провестись, если гасила "как положено"
Все лгут (с)
Пусть проверит ещё раз, обычно в 99.99% все таки виноват плательщик.
Если все таки там виноват банк - напишите представителю, он здесь самый лучший из всех банков.вполне возможно,что комис по вине банка будет компенсирован.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:40
allaliu написав: clientage написав: allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
А я 23го гасился так. Все норм. Тож РД 24го
Списание 60+0.24 висит в проводках на 27е
Что означает "списание 60+0.24 висит в проводках на 27"? 60-это ж РКО, тогда не все нормально?
Так у меня ж концепция поменялась -- я в 0 не гашусь если потратился в РП на 6К+, оте 24 коп о чем-то ж говорят, хотя и за прошлый РП
... делайте хоть что-нибудь!
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