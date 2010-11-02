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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:19
clientage написав: allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
А я 23го гасился так. Все норм. Тож РД 24го
Списание 60+0.24 висит в проводках на 27е
Что означает "списание 60+0.24 висит в проводках на 27"? 60-это ж РКО, тогда не все нормально?
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:21
ol_zy , погашала до 19.00-100%
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:23
Bosstone написав:allaliu
Смотрели в выписке зачисление, не провелось?
Уточню, но, блин, как же оно могло не провестись, если гасила "как положено"
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:26
allaliu написав: Bosstone написав:allaliu
Смотрели в выписке зачисление, не провелось?
Уточню, но, блин, как же оно могло не провестись, если гасила "как положено"
Все лгут (с)
Пусть проверит ещё раз, обычно в 99.99% все таки виноват плательщик.
Если все таки там виноват банк - напишите представителю, он здесь самый лучший из всех банков.вполне возможно,что комис по вине банка будет компенсирован.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:40
allaliu написав: clientage написав: allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
А я 23го гасился так. Все норм. Тож РД 24го
Списание 60+0.24 висит в проводках на 27е
Что означает "списание 60+0.24 висит в проводках на 27"? 60-это ж РКО, тогда не все нормально?
Так у меня ж концепция поменялась -- я в 0 не гашусь если потратился в РП на 6К+, оте 24 коп о чем-то ж говорят, хотя и за прошлый РП
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 сер, 2019 20:12
lel написав:
Глуско сегодня налил по полной- 10% от Аллы , - минус 1грн на газ на литр ( промокод (Алла прислала), минус 2% от Глуско ( вторая заправка от 25л) и минус 28 грн от Глуско к дню Незалежности. Получилось минус 25-30%. Цена газа 11,25
Медведчук может себе позволить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 24 сер, 2019 20:44
allaliu написав:ol_zy
, погашала до 19.00-100%
Только что подумалось может в пятницу -1 час надо? И гаситься до 18-00 стоит? Это только предположение.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Суб 24 сер, 2019 20:58
ol_zy написав: allaliu написав:ol_zy
, погашала до 19.00-100%
Только что подумалось может в пятницу -1 час надо? И гаситься до 18-00 стоит? Это только предположение.
Так она в четверг гасилась.
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Bosstone
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Додано: Суб 24 сер, 2019 21:47
Bosstone написав: ol_zy написав: allaliu написав:ol_zy
, погашала до 19.00-100%
Только что подумалось может в пятницу -1 час надо? И гаситься до 18-00 стоит? Это только предположение.
Так она в четверг гасилась.
Тогда только мобильное приложение выходит или ... не повезло... Но в этом месяце я раз 10 переводил по кнопке и каждый раз в течение 10-20 минут заходило, т.е. как обычно.
Похоже на тот случай когда рекомендуют за 2 банковских дня погашать...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Суб 24 сер, 2019 22:05
Тю, мне пофиг на новую кнопку. Гашу всегда по реквизитам со своей дебетки и никаких проблем!
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Vorlon
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