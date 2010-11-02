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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7512751375147515

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:19

  clientage написав:
  allaliu написав:Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма . Я отказываюсь понимать работу этой системы.

А я 23го гасился так. Все норм. Тож РД 24го
Списание 60+0.24 висит в проводках на 27е

Что означает "списание 60+0.24 висит в проводках на 27"? 60-это ж РКО, тогда не все нормально? :oops:
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:21

ol_zy , погашала до 19.00-100%
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:23

  Bosstone написав:allaliu Смотрели в выписке зачисление, не провелось?

Уточню, но, блин, как же оно могло не провестись, если гасила "как положено"
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:26

  allaliu написав:
  Bosstone написав:allaliu Смотрели в выписке зачисление, не провелось?

Уточню, но, блин, как же оно могло не провестись, если гасила "как положено"

Все лгут (с)
Пусть проверит ещё раз, обычно в 99.99% все таки виноват плательщик.
Если все таки там виноват банк - напишите представителю, он здесь самый лучший из всех банков.вполне возможно,что комис по вине банка будет компенсирован.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:40

  allaliu написав:
  clientage написав:
  allaliu написав:Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма . Я отказываюсь понимать работу этой системы.

А я 23го гасился так. Все норм. Тож РД 24го
Списание 60+0.24 висит в проводках на 27е

Что означает "списание 60+0.24 висит в проводках на 27"? 60-это ж РКО, тогда не все нормально? :oops:

Так у меня ж концепция поменялась -- я в 0 не гашусь если потратился в РП на 6К+, оте 24 коп о чем-то ж говорят, хотя и за прошлый РП :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:12

  lel написав:Глуско сегодня налил по полной- 10% от Аллы , - минус 1грн на газ на литр ( промокод (Алла прислала), минус 2% от Глуско ( вторая заправка от 25л) и минус 28 грн от Глуско к дню Незалежности. Получилось минус 25-30%. Цена газа 11,25

Медведчук может себе позволить :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:44

  allaliu написав:ol_zy , погашала до 19.00-100%

Только что подумалось может в пятницу -1 час надо? И гаситься до 18-00 стоит? Это только предположение.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:58

  ol_zy написав:
  allaliu написав:ol_zy , погашала до 19.00-100%

Только что подумалось может в пятницу -1 час надо? И гаситься до 18-00 стоит? Это только предположение.

Так она в четверг гасилась.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:47

  Bosstone написав:
  ol_zy написав:
  allaliu написав:ol_zy , погашала до 19.00-100%

Только что подумалось может в пятницу -1 час надо? И гаситься до 18-00 стоит? Это только предположение.

Так она в четверг гасилась.

Тогда только мобильное приложение выходит или ... не повезло... Но в этом месяце я раз 10 переводил по кнопке и каждый раз в течение 10-20 минут заходило, т.е. как обычно.
Похоже на тот случай когда рекомендуют за 2 банковских дня погашать... :(
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 22:05

Тю, мне пофиг на новую кнопку. Гашу всегда по реквизитам со своей дебетки и никаких проблем!
Vorlon
 
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