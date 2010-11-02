По кнопке - тоже никаких проблем, просто заходит не за полдня, а за полчаса.
Ситуацию выше проблемой не считаю, там наверняка кто-то кого-то недопонял и гасился неправильно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 сер, 2019 06:43
По кнопке - тоже никаких проблем, просто заходит не за полдня, а за полчаса.
Ситуацию выше проблемой не считаю, там наверняка кто-то кого-то недопонял и гасился неправильно
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