По кнопке - тоже никаких проблем, просто заходит не за полдня, а за полчаса.
Ситуацию выше проблемой не считаю, там наверняка кто-то кого-то недопонял и гасился неправильно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 сер, 2019 06:43
По кнопке - тоже никаких проблем, просто заходит не за полдня, а за полчаса.
Ситуацию выше проблемой не считаю, там наверняка кто-то кого-то недопонял и гасился неправильно
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:07
Скрины есть. Гасила через вебверсию до 19.00,онлайн погашение. Дата проводки значится 23, дата проведения 27. Капец,а не конторка.
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:12
тут только офпред рассудит что это было - или глюк системы или ваша родственница что то не то сделала и молчит.
а увидеть этот скрин можно? и заодно скрин донора.
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