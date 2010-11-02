RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7513751475157516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 06:43

  Vorlon написав:Тю, мне пофиг на новую кнопку. Гашу всегда по реквизитам со своей дебетки и никаких проблем!

По кнопке - тоже никаких проблем, просто заходит не за полдня, а за полчаса.

Ситуацию выше проблемой не считаю, там наверняка кто-то кого-то недопонял и гасился неправильно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:07

  mephala написав:allaliu
попросите прислать ее скрин из МАБа где будет видно дату операции и проводки по счету.
а также все таки еще раз уточните в каком приложении она это делала и в котором часу.

Скрины есть. Гасила через вебверсию до 19.00,онлайн погашение. Дата проводки значится 23, дата проведения 27. Капец,а не конторка.
allaliu
 
Повідомлень: 172
З нами з: 04.04.17
Подякував: 70 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:12

  allaliu написав:
  mephala написав:allaliu
попросите прислать ее скрин из МАБа где будет видно дату операции и проводки по счету.
а также все таки еще раз уточните в каком приложении она это делала и в котором часу.

Скрины есть. Гасила через вебверсию до 19.00,онлайн погашение. Дата проводки значится 23, дата проведения 27. Капец,а не конторка.

тут только офпред рассудит что это было - или глюк системы или ваша родственница что то не то сделала и молчит.
а увидеть этот скрин можно? и заодно скрин донора.
mephala
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 07.04.14
Подякував: 71 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:55

mephala Зображення
allaliu
 
Повідомлень: 172
З нами з: 04.04.17
Подякував: 70 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:01

  allaliu написав:mephala Зображення

Это не онлайн погашение между счетами. Это обычный перевод между картами. Родственница прогнала и компенсации не будет.
curiousobro
 
Повідомлень: 2274
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:04

  curiousobro написав:
  allaliu написав:mephala Зображення

Это не онлайн погашение между счетами. Это обычный перевод между картами. Родственница прогнала и компенсации не будет.

В том то и дело,что делала все через вебверсию,кнопкой "погашение онлайн".А система их провела как перевод
allaliu
 
Повідомлень: 172
З нами з: 04.04.17
Подякував: 70 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:08

Re: Альфа-Банк

Платежі та перекази-клієнту Альфа Банку-поповнення рахунку онлайн
1 грн.я сама докидывала с ее телефона,с веб версии, по описанному выше пути.
allaliu
 
Повідомлень: 172
З нами з: 04.04.17
Подякував: 70 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:49

  curiousobro написав:
  allaliu написав:mephala Зображення

Это не онлайн погашение между счетами. Это обычный перевод между картами. Родственница прогнала и компенсации не будет.

18-49 - это уже практически 19-00 и это пятница 23.08, а не как кто-то утверждал, что четверг. 18-49 - это может быть время на компе/телефоне, а не на сервере альфы. Ну и, как вариант, такие проводки идут 10-20 минут, возможно этих 10-20 минут и надо отнимать от тех 19-00, т.е. это время за какое сотрудник начинает обработку платежа и если он добрался до 19-00, то проведет сегодня, если после, то уже на след. раб. день :(
Ну и можно было не на ту кнопку случайно нажать, если со смарта делалось. Она ФИО вводила или только номер счета? Номер счета вводила или уже ИБАН?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5444
З нами з: 20.01.15
Подякував: 354 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7513751475157516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, sens, slasva і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 514, 515, 516
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5154 692153
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2019 08:12
Кассандра
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 29, 30, 31
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
307 60134
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2019 00:24
lubopytnaya
А-Банк 1 ... 1322, 1323, 1324
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13236 1862357
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 16:36
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75158)
25.08.2019 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.