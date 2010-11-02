По кнопке - тоже никаких проблем, просто заходит не за полдня, а за полчаса.
Ситуацию выше проблемой не считаю, там наверняка кто-то кого-то недопонял и гасился неправильно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 сер, 2019 06:43
По кнопке - тоже никаких проблем, просто заходит не за полдня, а за полчаса.
Ситуацию выше проблемой не считаю, там наверняка кто-то кого-то недопонял и гасился неправильно
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:07
Скрины есть. Гасила через вебверсию до 19.00,онлайн погашение. Дата проводки значится 23, дата проведения 27. Капец,а не конторка.
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:12
тут только офпред рассудит что это было - или глюк системы или ваша родственница что то не то сделала и молчит.
а увидеть этот скрин можно? и заодно скрин донора.
Додано: Нед 25 сер, 2019 11:01
Додано: Нед 25 сер, 2019 11:04
Додано: Нед 25 сер, 2019 11:08
Re: Альфа-Банк
Платежі та перекази-клієнту Альфа Банку-поповнення рахунку онлайн
1 грн.я сама докидывала с ее телефона,с веб версии, по описанному выше пути.
Додано: Нед 25 сер, 2019 11:49
18-49 - это уже практически 19-00 и это пятница 23.08, а не как кто-то утверждал, что четверг. 18-49 - это может быть время на компе/телефоне, а не на сервере альфы. Ну и, как вариант, такие проводки идут 10-20 минут, возможно этих 10-20 минут и надо отнимать от тех 19-00, т.е. это время за какое сотрудник начинает обработку платежа и если он добрался до 19-00, то проведет сегодня, если после, то уже на след. раб. день
Ну и можно было не на ту кнопку случайно нажать, если со смарта делалось. Она ФИО вводила или только номер счета? Номер счета вводила или уже ИБАН?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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