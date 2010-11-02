Додано: Нед 25 сер, 2019 11:49

curiousobro написав: allaliu написав: mephala

Это не онлайн погашение между счетами. Это обычный перевод между картами. Родственница прогнала и компенсации не будет. Это не онлайн погашение между счетами. Это обычный перевод между картами. Родственница прогнала и компенсации не будет.

18-49 - это уже практически 19-00 и это пятница 23.08, а не как кто-то утверждал, что четверг. 18-49 - это может быть время на компе/телефоне, а не на сервере альфы. Ну и, как вариант, такие проводки идут 10-20 минут, возможно этих 10-20 минут и надо отнимать от тех 19-00, т.е. это время за какое сотрудник начинает обработку платежа и если он добрался до 19-00, то проведет сегодня, если после, то уже на след. раб. деньНу и можно было не на ту кнопку случайно нажать, если со смарта делалось. Она ФИО вводила или только номер счета? Номер счета вводила или уже ИБАН?