Так что уважаемая allaliu - погашение проводилось к сожалению не тем способом
Тем,тем
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:19
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:25
Ну я привел скрин как правильное погашение отображается в списке операций у меня. И это был мой РД и все загасилось вовремя - РКО не начислислось. У Вас же текстовочка несколько иная ;(.
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:19
Очевидно же, что человек нажал на кредитке кнопку "Пополнить" и пополнился с дебетки.
Никаким "Погашением онлайн" там и не пахнет.
А сейчас бьёт себя пяткой в грудь, и говорит что "всё сделал правильно"
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