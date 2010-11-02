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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7514751575167517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:19

[quote="4733001:Flamingo"]А вот как должно отображаться погашение проведенное правильно:
Зображення
Так что уважаемая allaliu - погашение проводилось к сожалению не тем способом
Тем,тем
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:25

  allaliu написав:
  Flamingo написав:А вот как должно отображаться погашение проведенное правильно:
Зображення
Так что уважаемая allaliu - погашение проводилось к сожалению не тем способом
Тем,тем
Ну я привел скрин как правильное погашение отображается в списке операций у меня. И это был мой РД и все загасилось вовремя - РКО не начислислось. У Вас же текстовочка несколько иная ;(.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:19

Очевидно же, что человек нажал на кредитке кнопку "Пополнить" и пополнился с дебетки.
Никаким "Погашением онлайн" там и не пахнет.
А сейчас бьёт себя пяткой в грудь, и говорит что "всё сделал правильно"
mustbe
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  #<1 ... 7514751575167517
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