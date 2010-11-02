Так что уважаемая allaliu - погашение проводилось к сожалению не тем способом
Тем,тем
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:19
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:25
Ну я привел скрин как правильное погашение отображается в списке операций у меня. И это был мой РД и все загасилось вовремя - РКО не начислислось. У Вас же текстовочка несколько иная ;(.
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:19
Очевидно же, что человек нажал на кредитке кнопку "Пополнить" и пополнился с дебетки.
Никаким "Погашением онлайн" там и не пахнет.
А сейчас бьёт себя пяткой в грудь, и говорит что "всё сделал правильно"
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:03
Re: Альфа-Банк
угуу, причём даже при таком пополнении 22го гроши зашли бы 23, адназначна
а тута 23м ушла эта р2р-пополняха
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:57
Дык 23-го эта п2п-шка ушла, 27-го - упадёт на счёт, всё верно.
Тут четвергом и не пахнет, про который была речь на прошлых страницах
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