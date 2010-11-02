Очевидно же, что человек нажал на кредитке кнопку "Пополнить" и пополнился с дебетки. Никаким "Погашением онлайн" там и не пахнет. А сейчас бьёт себя пяткой в грудь, и говорит что "всё сделал правильно"
угуу, причём даже при таком пополнении 22го гроши зашли бы 23, адназначна а тута 23м ушла эта р2р-пополняха
Однозначно-нет. Я ей скрины пошаговые сбросила. Единственное что может их система приняла заход в вебверсию с телефона, как вроде она зашла с приложения. Так тут ранее уточняла этот вопрос,человек ответил,что нет разницы. В общем,если офпред поможет разрулить, буду благодарна.
mustbe написав:А вторая - недопоняла первую и вывалила всё это на форум. Бывает...
В прошлом месяце первая девушка так гасила свою кредитку, правда с компа, ибо вторая поверила альфовскому "со счета на счет" и сделала это в приложении. Соответственно,чтобы первая не попалась на эту удочку,проинструктировала её. И в том месяце все прошло отлично.
угуу, причём даже при таком пополнении 22го гроши зашли бы 23, адназначна а тута 23м ушла эта р2р-пополняха
Однозначно-нет. Я ей скрины пошаговые сбросила. Единственное что может их система приняла заход в вебверсию с телефона, как вроде она зашла с приложения. Так тут ранее уточняла этот вопрос,человек ответил,что нет разницы. В общем,если офпред поможет разрулить, буду благодарна.
А как вы объяснили де подружке взять номер картсчета?
mustbe написав:А вторая - недопоняла первую и вывалила всё это на форум. Бывает...
В прошлом месяце первая девушка так гасила свою кредитку, правда с компа, ибо вторая поверила альфовскому "со счета на счет" и сделала это в приложении. Соответственно,чтобы первая не попалась на эту удочку,проинструктировала её. И в том месяце все прошло отлично.
Похоже инструктаж был понят не совсем так, как ожидалось...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
mustbe написав:А вторая - недопоняла первую и вывалила всё это на форум. Бывает...
В прошлом месяце первая девушка так гасила свою кредитку, правда с компа, ибо вторая поверила альфовскому "со счета на счет" и сделала это в приложении. Соответственно,чтобы первая не попалась на эту удочку,проинструктировала её. И в том месяце все прошло отлично.
ИМХО гасить заранее, за 2-3 рабочих дня. Сумма не большая - не заработаешь, а гемора теперь много