как можно гасить за 2-3 рабочих дня, если карта постоянно в работе?? Умиляют подобные "советы". Надо гасить тогда, когда понятно сколько надо гасить, т.е. в тот самый день.
Все остальные даты верный путь к спонсорству.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 00:32
Re: Альфа-Банк
как можно гасить за 2-3 рабочих дня, если карта постоянно в работе?? Умиляют подобные "советы". Надо гасить тогда, когда понятно сколько надо гасить, т.е. в тот самый день.
Все остальные даты верный путь к спонсорству.
Додано: Пон 26 сер, 2019 01:22
Ну и как из вашего поста можно понять, что погашение было в пятницу 23-го? Если 22 это про июль, то так и пишите.
Додано: Пон 26 сер, 2019 06:00
Альфа-Мобайл, реквизиты: номер счета 2620...или Iban.Не?
Я же писала выше, что она гасила в прошлом месяце таким способом, только с КОМПА.
Додано: Пон 26 сер, 2019 06:01
КЛУБ ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ОТ Альфа-Банк
нахвига сколько ребусов?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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