Додано: Пон 26 сер, 2019 11:15

Alfa_Bank



скажите, что может открыть в Алле лицо, которому 16 лет?

- полноценный счет дебетки я так понимаю можно ... а кредитку с каким то формальным лимитом типа 500 грн. нельзя?

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