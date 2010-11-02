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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7516751775187519>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:32

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:ИМХО гасить заранее, за 2-3 рабочих дня. Сумма не большая - не заработаешь, а гемора теперь много


как можно гасить за 2-3 рабочих дня, если карта постоянно в работе?? Умиляют подобные "советы". Надо гасить тогда, когда понятно сколько надо гасить, т.е. в тот самый день.

Все остальные даты верный путь к спонсорству.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 01:22

  allaliu написав:Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма :evil: . Я отказываюсь понимать работу этой системы.

Ну и как из вашего поста можно понять, что погашение было в пятницу 23-го? Если 22 это про июль, то так и пишите.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 06:00

А как вы объяснили де подружке взять номер картсчета?


Альфа-Мобайл, реквизиты: номер счета 2620...или Iban.Не?
Я же писала выше, что она гасила в прошлом месяце таким способом, только с КОМПА.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 06:01

КЛУБ ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ОТ Альфа-Банк

:D
нахвига сколько ребусов?
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хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 07:04

  allaliu написав:В прошлом месяце первая девушка так гасила свою кредитку, правда с компа

Значит - в этом месяце на маленьком экранчике телефона она просто не сумела найти заветную кнопку, не стала заморачиваться, и просто жмакнула большую кнопку "Пополнить".
Типа - и так сойдёт. )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:17

  allaliu написав:
А как вы объяснили де подружке взять номер картсчета?


Альфа-Мобайл, реквизиты: номер счета 2620...или Iban.Не?
Я же писала выше, что она гасила в прошлом месяце таким способом, только с КОМПА.

Так все таки альфа-мобайл? В веб версии на главной странице номер счета(ибан) прямо в разделе карты написан. А так она в мобайл заходила, а потом, скорее всего, в нем же и провела...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:15

Alfa_Bank

скажите, что может открыть в Алле лицо, которому 16 лет?
- полноценный счет дебетки я так понимаю можно ... а кредитку с каким то формальным лимитом типа 500 грн. нельзя?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:27

IMPRINTER у аллы кредитки с 21-го года оформляют
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:31

  Кассандра написав:IMPRINTER у аллы кредитки с 21-го года оформляют


писец ... примат вроде дает с 16 символические 500 грн., чтоб к долговому бремени приучать смолоду )
а у аллы получается, что подростку с 16 уже официально можно заниматься сексом, а кредитку хотя бы со 100 грн. лимита дать нельзя?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:49

  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:IMPRINTER у аллы кредитки с 21-го года оформляют


писец ... примат вроде дает с 16 символические 500 грн., чтоб к долговому бремени приучать смолоду )

Дочери 11.5 лет, есть карта Юниора, лимит сразу предлагали до 300 грн.
Skiw :D
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