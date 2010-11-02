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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7516751775187519

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:52

Skiw

юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:33

  IMPRINTER написав:Skiw

юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит

Типа да, отображается у меня в приват24, но имеет все своё, остаток, лимиты на оплату, интернет, кредитный, с моим не пересекается. Правда кредитный пока не ставил, может мой уменьшится на такую же сумму, может нет. У малой в приложении только ее карта.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:35

  WachtAmRhein написав:
  Skiw написав:ИМХО гасить заранее, за 2-3 рабочих дня. Сумма не большая - не заработаешь, а гемора теперь много


как можно гасить за 2-3 рабочих дня, если карта постоянно в работе?? Умиляют подобные "советы". Надо гасить тогда, когда понятно сколько надо гасить, т.е. в тот самый день.

Все остальные даты верный путь к спонсорству.

Если знаешь досконально как оно работает, то может и так как вы пишете, если просто иногда пользуешься, то как я написал, что не так?
Skiw :D
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