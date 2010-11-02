Skiw
юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:52
Skiw
юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:33
Типа да, отображается у меня в приват24, но имеет все своё, остаток, лимиты на оплату, интернет, кредитный, с моим не пересекается. Правда кредитный пока не ставил, может мой уменьшится на такую же сумму, может нет. У малой в приложении только ее карта.
Skiw
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:35
Если знаешь досконально как оно работает, то может и так как вы пишете, если просто иногда пользуешься, то как я написал, что не так?
Skiw
Додано: Пон 26 сер, 2019 16:24
Да я сама не ожидала. Хотела сыну( ему 20,5 лет) по рефералке кредитку оформить - не низззя. Хоть какую-нить пакетную дебетку оформлю, чтобы бонус не пропал
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