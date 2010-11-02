Додано: Пон 26 сер, 2019 11:52

Skiw



юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит

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