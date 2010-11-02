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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7516751775187519

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:52

Skiw

юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:33

  IMPRINTER написав:Skiw

юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит

Типа да, отображается у меня в приват24, но имеет все своё, остаток, лимиты на оплату, интернет, кредитный, с моим не пересекается. Правда кредитный пока не ставил, может мой уменьшится на такую же сумму, может нет. У малой в приложении только ее карта.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:35

  WachtAmRhein написав:
  Skiw написав:ИМХО гасить заранее, за 2-3 рабочих дня. Сумма не большая - не заработаешь, а гемора теперь много


как можно гасить за 2-3 рабочих дня, если карта постоянно в работе?? Умиляют подобные "советы". Надо гасить тогда, когда понятно сколько надо гасить, т.е. в тот самый день.

Все остальные даты верный путь к спонсорству.

Если знаешь досконально как оно работает, то может и так как вы пишете, если просто иногда пользуешься, то как я написал, что не так?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 16:24

  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:IMPRINTER у аллы кредитки с 21-го года оформляют


писец ... примат вроде дает с 16 символические 500 грн., чтоб к долговому бремени приучать смолоду )
а у аллы получается, что подростку с 16 уже официально можно заниматься сексом, а кредитку хотя бы со 100 грн. лимита дать нельзя?

Да я сама не ожидала. Хотела сыну( ему 20,5 лет) по рефералке кредитку оформить - не низззя. Хоть какую-нить пакетную дебетку оформлю, чтобы бонус не пропал :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:00

[quote="4733367:IMPRINTER"][quote="4733365:Кассандра"][b]IMPRINTER[/b] у аллы кредитки с 21-го года оформляют[/quote]

писец ... примат вроде дает с 16 символические 500 грн., чтоб к долговому бремени приучать смолоду )
а у аллы получается, что подростку с 16 уже официально можно заниматься сексом, а кредитку хотя бы со 100 грн. лимита дать нельзя?[/quote]
приват 300 с 11 лет дает.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:09

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:IMPRINTER у аллы кредитки с 21-го года оформляют


писец ... примат вроде дает с 16 символические 500 грн., чтоб к долговому бремени приучать смолоду )
а у аллы получается, что подростку с 16 уже официально можно заниматься сексом, а кредитку хотя бы со 100 грн. лимита дать нельзя?

приват 300 с 11 лет дает.

У мого такий ліміт, але дають раніше, наче з 6-ти. Окрема картка зі своїм лімітом, виглядає як додаткова, тому є і в мене, і в нього.
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 26 сер, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:09

  IMPRINTER написав:Skiw

юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит

Не совсем. Лимит у нее свой. Да - вижу у себя в П24 как еще одну типа свою карту, но на тел. у ребенка свой п24 и там только эта карта. Вроде с моим лимитом не связана.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:44

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:Skiw

юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит

Не совсем. Лимит у нее свой. Да - вижу у себя в П24 как еще одну типа свою карту, но на тел. у ребенка свой п24 и там только эта карта. Вроде с моим лимитом не связана.

Думаю, обычный отдельный счет, только погашение, если шо на меня свалят, ну это нормально. Еще постоянно приглашают на всякие мероприятия по обучению финансовой грамотности.
Skiw :D
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