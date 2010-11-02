Skiw
юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:52
Skiw
юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:33
Типа да, отображается у меня в приват24, но имеет все своё, остаток, лимиты на оплату, интернет, кредитный, с моим не пересекается. Правда кредитный пока не ставил, может мой уменьшится на такую же сумму, может нет. У малой в приложении только ее карта.
Skiw
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:35
Если знаешь досконально как оно работает, то может и так как вы пишете, если просто иногда пользуешься, то как я написал, что не так?
Skiw
Додано: Пон 26 сер, 2019 16:24
Да я сама не ожидала. Хотела сыну( ему 20,5 лет) по рефералке кредитку оформить - не низззя. Хоть какую-нить пакетную дебетку оформлю, чтобы бонус не пропал
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:00
[quote="4733367:IMPRINTER"][quote="4733365:Кассандра"][b]IMPRINTER[/b] у аллы кредитки с 21-го года оформляют[/quote]
писец ... примат вроде дает с 16 символические 500 грн., чтоб к долговому бремени приучать смолоду )
а у аллы получается, что подростку с 16 уже официально можно заниматься сексом, а кредитку хотя бы со 100 грн. лимита дать нельзя?[/quote]
приват 300 с 11 лет дает.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 19:09
У мого такий ліміт, але дають раніше, наче з 6-ти. Окрема картка зі своїм лімітом, виглядає як додаткова, тому є і в мене, і в нього.
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 26 сер, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 19:09
Не совсем. Лимит у нее свой. Да - вижу у себя в П24 как еще одну типа свою карту, но на тел. у ребенка свой п24 и там только эта карта. Вроде с моим лимитом не связана.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:44
Думаю, обычный отдельный счет, только погашение, если шо на меня свалят, ну это нормально. Еще постоянно приглашают на всякие мероприятия по обучению финансовой грамотности.
Skiw
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