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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 23:53
Если это по части "Пригласи друга" то все на 200% контроле держите или будет как у меня
Skiw
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:53
Skiw написав: IMPRINTER написав:
А максимальный возраст какой для открытия кредитки?
а то у меня есть 16-летний и 75-летный
Из крайности в крайность
Может еще поищите ? %)
тока мама и племянник )
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