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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7517751875197520

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:53

Re: Альфа-Банк

Если это по части "Пригласи друга" то все на 200% контроле держите или будет как у меня
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:53

  Skiw написав:
  IMPRINTER написав:А максимальный возраст какой для открытия кредитки?
а то у меня есть 16-летний и 75-летный

Из крайности в крайность :)
Может еще поищите ? %)


тока мама и племянник )
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36288
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  #<1 ... 7517751875197520
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