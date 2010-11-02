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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 23:53
Если это по части "Пригласи друга" то все на 200% контроле держите или будет как у меня
Skiw
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Skiw
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:53
Skiw написав: IMPRINTER написав:
А максимальный возраст какой для открытия кредитки?
а то у меня есть 16-летний и 75-летный
Из крайности в крайность
Может еще поищите ? %)
тока мама и племянник )
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Додано: Вів 27 сер, 2019 05:18
IMPRINTER написав: Skiw написав: IMPRINTER написав:
А максимальный возраст какой для открытия кредитки?
а то у меня есть 16-летний и 75-летный
Из крайности в крайность
Может еще поищите ? %)
тока мама и племянник )
Лайфхак))
Нужно жениться и вот тогда уже на жену, по рефералке навесить и пару КК, и дебетку.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 сер, 2019 06:47
guntherhouse777 написав:
Нужно жениться
На что только не пойдёшь, чтобы лишнюю кредитку заполучить )
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:02
ol_zy написав:
Указал Ибан, в пт утром инициировал вывод (обычно на 2620 в обед заходило) и ... ничего, может во вт будут
При этом в пт звонили с рекламного номера Альфы и рассказывали про Ибан и акцентировали внимание что в payoneer надо указать Ибан вместо старого...
ol_zy, доброе утро. Странно... Если сегодня не придут, напишите.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:08
allaliu написав:
Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма
. Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала
allaliu, доброе утро. Напишите ИНН в ЛС, проверю.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:09
Ukrainian написав:
С какого числа планируют обязательный не отключаемый вход по смс коду в он-лайн банк?
Ukrainian, доброе утро. Пока еще точных сроков нет.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:22
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
скажите, что может открыть в Алле лицо, которому 16 лет?
- полноценный счет дебетки я так понимаю можно ... а кредитку с каким то формальным лимитом типа 500 грн. нельзя?
IMPRINTER, доброе утро. Дебетку можно, кредитка только с 21-го.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:27
IMPRINTER написав:
А максимальный возраст какой для открытия кредитки?
а то у меня есть 16-летний и 75-летный
Max 70 лет на момент окончания договора.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:56
Alfa_Bank
А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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