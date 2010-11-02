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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7518751975207521>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:53

Re: Альфа-Банк

Если это по части "Пригласи друга" то все на 200% контроле держите или будет как у меня
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:53

  Skiw написав:
  IMPRINTER написав:А максимальный возраст какой для открытия кредитки?
а то у меня есть 16-летний и 75-летный

Из крайности в крайность :)
Может еще поищите ? %)


тока мама и племянник )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 05:18

  IMPRINTER написав:
  Skiw написав:
  IMPRINTER написав:А максимальный возраст какой для открытия кредитки?
а то у меня есть 16-летний и 75-летный

Из крайности в крайность :)
Может еще поищите ? %)


тока мама и племянник )

Лайфхак))
Нужно жениться и вот тогда уже на жену, по рефералке навесить и пару КК, и дебетку.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 06:47

  guntherhouse777 написав:Нужно жениться

На что только не пойдёшь, чтобы лишнюю кредитку заполучить )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:02

  ol_zy написав:Указал Ибан, в пт утром инициировал вывод (обычно на 2620 в обед заходило) и ... ничего, может во вт будут :evil:
При этом в пт звонили с рекламного номера Альфы и рассказывали про Ибан и акцентировали внимание что в payoneer надо указать Ибан вместо старого...

ol_zy, доброе утро. Странно... Если сегодня не придут, напишите.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:08

  allaliu написав:Именно таким способом, родственница, погашала кредитку. Рассчетная дата 24, гасила 22.
Сегодня ей, в Вайбер, приходит долг, вся погашення сумма :evil: . Я отказываюсь понимать работу этой системы.
P.S. Говорила ей чтобы не связывалась с этой банкой. Не послушала :cry:

allaliu, доброе утро. Напишите ИНН в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:09

  Ukrainian написав:С какого числа планируют обязательный не отключаемый вход по смс коду в он-лайн банк?

Ukrainian, доброе утро. Пока еще точных сроков нет.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:22

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, что может открыть в Алле лицо, которому 16 лет?
- полноценный счет дебетки я так понимаю можно ... а кредитку с каким то формальным лимитом типа 500 грн. нельзя?

IMPRINTER, доброе утро. Дебетку можно, кредитка только с 21-го.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:27

  IMPRINTER написав:А максимальный возраст какой для открытия кредитки?
а то у меня есть 16-летний и 75-летный

Max 70 лет на момент окончания договора.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:56

Alfa_Bank

А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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