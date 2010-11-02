Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?
Он автоматически не будет продлен на новый срок.
а где можно посмотреть на какой срок открыт договор на кредитку? я думал по кредитке бессрочный договор, учитывая, что у банка есть право аннулировать в любой момент кредитную линию. Или вы имеете ввиду что кредитная карта (пластик) после окончания срока не будет перевыпущена ?
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