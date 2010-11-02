|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:09
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?
Он автоматически не будет продлен на новый срок.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6965
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 595 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:24
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?
Он автоматически не будет продлен на новый срок.
а где можно посмотреть на какой срок открыт договор на кредитку? я думал по кредитке бессрочный договор, учитывая, что у банка есть право аннулировать в любой момент кредитную линию. Или вы имеете ввиду что кредитная карта (пластик) после окончания срока не будет перевыпущена ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36291
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5767 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:41
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?
Бегемот именно так и делал. Просто отключал кислородную подушку.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6738
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 656 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:03
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?
Он автоматически не будет продлен на новый срок.
а где можно посмотреть на какой срок открыт договор на кредитку? я думал по кредитке бессрочный договор, учитывая, что у банка есть право аннулировать в любой момент кредитную линию. Или вы имеете ввиду что кредитная карта (пластик) после окончания срока не будет перевыпущена ?
Вместе с картой выдается Паспорт споживчого кредиту, там указано, что кредитный лимит действует год с возможностью продления. Если заемщик достигнет максимального возраста раньше, лимит обнулится раньше (так как вы писали, сори, что-то сегодня мои ответы не совсем понятны
).
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6965
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 595 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:33
Alfa_Bank написав:
Вместе с картой выдается Паспорт споживчого кредиту, там указано, что кредитный лимит действует год с возможностью продления. Если заемщик достигнет максимального возраста раньше, лимит обнулится раньше (так как вы писали, сори, что-то сегодня мои ответы не совсем понятны
).
Т.е. если человек получил кредитку 25.11.2015 г., а 30.08.2019 г. ему исполнилось 70 лет, то 25.11.2019 г. Альфа ему этот лимит обнулит ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36291
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5767 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13240
|1863310
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16320
|2322172
|
|
|5155
|692657
|
|