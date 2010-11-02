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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7518751975207521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:09

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?

Он автоматически не будет продлен на новый срок.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:24

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?

Он автоматически не будет продлен на новый срок.


а где можно посмотреть на какой срок открыт договор на кредитку? я думал по кредитке бессрочный договор, учитывая, что у банка есть право аннулировать в любой момент кредитную линию. Или вы имеете ввиду что кредитная карта (пластик) после окончания срока не будет перевыпущена ?
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:41

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?


Бегемот именно так и делал. Просто отключал кислородную подушку.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:03

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

А если человек открыл кредитку до 70 и вот ему стукнуло 70 автоматически лимит обнулится?

Он автоматически не будет продлен на новый срок.


а где можно посмотреть на какой срок открыт договор на кредитку? я думал по кредитке бессрочный договор, учитывая, что у банка есть право аннулировать в любой момент кредитную линию. Или вы имеете ввиду что кредитная карта (пластик) после окончания срока не будет перевыпущена ?

Вместе с картой выдается Паспорт споживчого кредиту, там указано, что кредитный лимит действует год с возможностью продления. Если заемщик достигнет максимального возраста раньше, лимит обнулится раньше (так как вы писали, сори, что-то сегодня мои ответы не совсем понятны :roll: ).
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:33

  Alfa_Bank написав:Вместе с картой выдается Паспорт споживчого кредиту, там указано, что кредитный лимит действует год с возможностью продления. Если заемщик достигнет максимального возраста раньше, лимит обнулится раньше (так как вы писали, сори, что-то сегодня мои ответы не совсем понятны :roll: ).


Т.е. если человек получил кредитку 25.11.2015 г., а 30.08.2019 г. ему исполнилось 70 лет, то 25.11.2019 г. Альфа ему этот лимит обнулит ?
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